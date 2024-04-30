SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak?

Pek çok emekli ise açlık sınırının 16 bin TL’yi aştığı bu ortamda geçim derdine düşmüş durumda. Öyle ki çoğu emekli maaşlarına yerel seçim öncesi bir iyileştirme beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayındaki zammı işaret etti.