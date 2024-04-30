SGK uzmanı açıkladı: En düşük emekli maaşı ve zam oranı ne kadar olacak?
6 aylık enflasyon verilerine göre gelecek olan maaş zammının ne olacağı henüz netleşmemişken SGK Uzmanı Ali Tezel emekli maaşlarıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
Milyonlarca emekliye Ocak ayında yüzde 49,25 oranında maaş zammı düzenlemesi yapıldı.
1 / 9
Ancak yapılan zam neticesinde 6 bin 700 ve altında kök aylığı alan emeklinin maaşı en düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmayı sürdürdü.
2 / 9
Pek çok emekli ise açlık sınırının 16 bin TL’yi aştığı bu ortamda geçim derdine düşmüş durumda. Öyle ki çoğu emekli maaşlarına yerel seçim öncesi bir iyileştirme beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayındaki zammı işaret etti.
3 / 9
Emekliler ise bir umut olarak Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına gözlerini çevirdi.
4 / 9