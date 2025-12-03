SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emeklilerin Ocak ayında alacağı tahmini zam oranını açıkladı. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklillerinin en düşük emekliği aylığını da hesapladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 0,87 artış gösterdi. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu. 5 aylık enflasyon ise toplamda yüzde 11,21 oldu. Maaş zamları Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TÜİK Kasım enflasyonunu %0,87 açıkladı. Böylece 11 ayda enflasyon %29,74 oldu" ifadelerini kullandı.
TAHMİNİ ZAM ORANLARINI HESAPLADI
"Yıl sonu enflasyonunun TÜİK’e göre yaklaşık %31’de tamamlanması bekleniyor" diyen Erdursun, memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emeklileri için tahmini zam oranlarını paylaştı.
Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:
"Buna göre 1 Ocak 2026 tahmini artışlar:
SSK emeklisi: %12,3
Bağkur emeklisi: %12,3
Memur: 1.000 TL + %18,7
Memur emeklisi: 1.000 TL + %18,7"