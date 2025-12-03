SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 0,87 artış gösterdi. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu. 5 aylık enflasyon ise toplamda yüzde 11,21 oldu. Maaş zamları Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek.