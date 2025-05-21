SGK Uzmanı Erdursun en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memurun temmuz ayında ne kadar zam alacağını hesapladı. Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminini de açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,00 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 nisan ayı için yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 6.95 olarak açıklandı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek.
SGK UZMANI ERDURSUN'DAN ZAM HESABI
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan ve piyasa katılımcıları anketindeki veriler doğrultusunda yaptığı hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında maaş artışı yapılacağını belirtti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Erdursun, en düşük emekli maaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Erdursun en düşük emekli maaşına dair "Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir" ifadelerini kullandı.
MEMUR ZAMMI
Öte yandan Erdursun, memur emeklilerinin maaş artış oranının daha düşük olacağına dikkat çekip "Memur emeklileri için yüzde 16.97 oranında bir artış bekleniyor" değerlendirmesini yaptı.