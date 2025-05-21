SGK Uzmanı Erdursun en düşük emekli aylığı için rakam verdi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, en düşük emekli maaşı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Erdursun en düşük emekli maaşına dair "Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17.086 liraya çıkabilir" ifadelerini kullandı.