SGK Uzmanı Erdursun ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı

En Düşük Emekli Maaşı 25 Bin TL'yi Bulabilir

Yüzdelik zam oranlarının ötesinde, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren en kritik konu "kök aylık" ve "en düşük emekli maaşı" düzenlemesi. Erdursun, Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmemesi halinde yüzde 18'lik zammın yalnızca kök aylıklara yansıyacağını ve kök maaşı düşük olan emeklilerin ellerine geçen tutarda bir değişiklik olmayabileceği konusunda uyardı.