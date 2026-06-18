SGK Uzmanı Erdursun ''Tablo netleşti'' diyerek açıkladı: İşte emekli ve memurun zam oranı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu öncesi emekli ve memur maaş zammı tahminlerini paylaştı.
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde Temmuz zammına ilişkin son verileri değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaş tablosunun büyük ölçüde şekillendiğini belirterek SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen net zam oranlarını paylaştı.
6 Aylık Enflasyon Farkı ve Beklenen Zam Oranları
Yılın ilk beş ayında kümülatif enflasyonun yüzde 16,60 seviyesine ulaştığını hatırlatan Erdursun, küresel piyasalardaki enerji ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerin iç piyasaya yansımalarını analiz etti. Haziran ayında fiyatlar üzerinde ekstra bir şok beklemediğini ifade eden Erdursun, aylık enflasyonun yüzde 1,20 ile yüzde 1,30 bandında gerçekleşmesini öngörüyor.
Bu tahminler ışığında altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşacağını hesaplayan Erdursun, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarını şu şekilde özetledi:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 18 ile yüzde 18,18 aralığında enflasyon farkı artışı.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birlikte hesaplanmasıyla yaklaşık yüzde 13,7 ile yüzde 14 aralığında artış.
En Düşük Emekli Maaşı 25 Bin TL'yi Bulabilir
Yüzdelik zam oranlarının ötesinde, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren en kritik konu "kök aylık" ve "en düşük emekli maaşı" düzenlemesi. Erdursun, Meclis'ten yeni bir yasal düzenleme geçmemesi halinde yüzde 18'lik zammın yalnızca kök aylıklara yansıyacağını ve kök maaşı düşük olan emeklilerin ellerine geçen tutarda bir değişiklik olmayabileceği konusunda uyardı.