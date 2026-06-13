SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ne kadar zam alacağını hesapladı. Karakaş, en düşük emekli maaşı için de rakam verdi.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zamları, Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte büyük ölçüde netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş mevcut tabloyu değerlendirerek, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 14 oranında bir maaş güncellemesi öngördüğünü söyledi.
Kesinleşen Zam Oranları ve Memurla Emekli Arasındaki Fark
Mayıs ayı verilerinin açıklanmasının ardından oluşan enflasyon tablosunu analiz eden İsa Karakaş, bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60'lık zammın kesinleştiğini belirtti. Memur ve memur emeklilerinde ise durumun toplu sözleşme şartları nedeniyle farklılaştığına dikkat çeken Karakaş, "Yüzde 11'i aşan fark ve yüzde 7'lik ilaveyle birlikte şu an memur ve memur emeklileri için yüzde 12,40'lık bir güncelleme kesinleşmiş durumda. Yani memur kesimi, gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden yüzde 4,20 daha az bir oranla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
Emekliye Yüzde 18, Memura Yüzde 14 Zam Beklentisi
Merkez Bankası'nın Haziran ayı için öngördüğü enflasyon beklentilerini de hesaba katan Karakaş, nihai Temmuz zamları için şu projeksiyonu paylaştı: "Haziran ayında yüzde 1,20 gibi ihtiyatlı bir enflasyon rakamı gelse dahi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam oranının yüzde 17,5 ile 18,5 arasında olmasını bekliyoruz. Ortalama yüzde 18 diyebiliriz. Memur ve memur emeklisi için ise bu oran yüzde 13,5 ile 14 bandında, yani ortalama yüzde 14 seviyesinde kalacaktır."
Olası Zamlı Maaş Tablosu: En Düşük Maaşlar Ne Olacak?
Uzman Karakaş'ın öngörülerine göre yüzde 14 ve yüzde 18'lik zam senaryolarının maaşlara yansıması ise şu şekilde olacak:
En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcutta 27 bin 888 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 14'lük zam uygulanması halinde 31 bin 792 liraya yükselecek.
Eşitleme Formülü (Ek Zam): Eğer hükümet devreye girer, memur emeklisinin zammı SSK/Bağ-Kur gibi yüzde 18'e eşitlenirse, bu rakam 32 bin 908 liraya çıkacak.
En Düşük Emekli Maaşı: Hükümetin tüm en düşük emekli maaşlarına eşit oranda zam yapması ve yüzde 18'lik güncellemenin uygulanması halinde, 20 bin lira düzeyinde hesaplanan bir emekli maaşı 23 bin 600 lira seviyesine ulaşabilecek.