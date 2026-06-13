SGK uzmanı tek tek hesapladı: İşte emekli ve memurun Temmuz zammı

Olası Zamlı Maaş Tablosu: En Düşük Maaşlar Ne Olacak?

Uzman Karakaş'ın öngörülerine göre yüzde 14 ve yüzde 18'lik zam senaryolarının maaşlara yansıması ise şu şekilde olacak:

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Mevcutta 27 bin 888 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, yüzde 14'lük zam uygulanması halinde 31 bin 792 liraya yükselecek.

Eşitleme Formülü (Ek Zam): Eğer hükümet devreye girer, memur emeklisinin zammı SSK/Bağ-Kur gibi yüzde 18'e eşitlenirse, bu rakam 32 bin 908 liraya çıkacak.

En Düşük Emekli Maaşı: Hükümetin tüm en düşük emekli maaşlarına eşit oranda zam yapması ve yüzde 18'lik güncellemenin uygulanması halinde, 20 bin lira düzeyinde hesaplanan bir emekli maaşı 23 bin 600 lira seviyesine ulaşabilecek.