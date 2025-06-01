SGK uzmanı Temmuz'da emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK’in enflasyon verileri ve beklenti oranlarını değerlendirdi. Kakaraş, ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?'' sorusuna da yanıt verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.
Öte yandan, TÜİK'in açıkladığı emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan enflasyon rakamlarına bakıldığında ise Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında 3,00, 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Böylece 4 aylık emekli ve memur zam oranı da netleşmiş oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Yüzde 13.37'lik zam cepte
Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek, "Memur ve memur emeklerinin durumu ise farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var. Memur ve memur emeklisi Mart ayı zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor. Dolayısıyla Mayıs ayı tüm emeklerin ve memurların zamlarının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.