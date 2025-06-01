SGK uzmanı Temmuz'da emeklilerin alacağı zam oranını açıkladı

Yüzde 13.37'lik zam cepte

Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek, "Memur ve memur emeklerinin durumu ise farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var. Memur ve memur emeklisi Mart ayı zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor. Dolayısıyla Mayıs ayı tüm emeklerin ve memurların zamlarının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.