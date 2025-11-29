SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz!
SGK uzmanı İsa Karakaş, ev hizmetlerinde çalışan kişi için SGK bildirimi yapmayanlara uyarıda bulundu. Karakaş, bir iş kazası halinde ev ve araç dahil tüm mal varlığının tehlikeye girebileceğini söyledi.
Türkiye'deki yaklaşık 26 milyon hanenin önemli bir kısmında temizlik, bakım veya gündelik ev işleri için çalışan kişilerin sigorta durumu, ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsa Karakaş, birçok vatandaşın bu çalışanlar için yapılması gereken zorunlu SGK bildirimini ya bilmediği ya da göz ardı ettiği için büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında ''Bu basit ihmal evsiz bile bırakabilir'' diyerek uyarıda bulundu.
SGK uzmanı Karakaş, ev hizmetlerinde çalışan bir kişinin sigortasız olması durumunda işverenin ödeyeceği para cezasından daha büyük bir tehlikenin söz konusu olduğunu vurguladı. Asıl risk, bir iş kazası yaşandığında ortaya çıkıyor.
Bir kaza meydana geldiğinde:
-Vefat eden çalışanın eşine, çocuklarına ve anne-babasına bağlanacak aylıklar,
-Oluşan tüm tedavi ve hastane masrafları,
-SGK’nın işverene kestiği rücu tazminatı,
tamamı ev sahibine fatura ediliyor.