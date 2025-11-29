SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz!

Türkiye'deki yaklaşık 26 milyon hanenin önemli bir kısmında temizlik, bakım veya gündelik ev işleri için çalışan kişilerin sigorta durumu, ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsa Karakaş, birçok vatandaşın bu çalışanlar için yapılması gereken zorunlu SGK bildirimini ya bilmediği ya da göz ardı ettiği için büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirtti.