SGK uzmanından zam bekleyen emeklilere kötü haber
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle emekli ve memurun zam oranı netleşecek. Zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Nergis Şimşek, hükümet tarafından adım atılmazsa kök aylığı düşük olan emeklilerin 10 bin TL almaya devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Cumhuriyet
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da haziran enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte 2024 yılının altı aylık enflasyon farkı netleşecek.
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Cumhuriyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Nergis Şimşek, memur ve emekliler için beklenen zam oranına dair açıklamalarda bulundu.
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Nergis Şimşek, temmuzda Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarının yüzde 27 oranında zam beklediğini söyledi.
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