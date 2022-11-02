SGK’dan çalışan herkesi ilgilendiren yeni hamle: Yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda...

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekli ve memurların dışında yaklaşık sekiz milyon asgari ücretli çalışanı direkt ilgilendiren fakat tüm çalışanların maaşlarını etkileyecek olan yeni asgari ücret Aralık ayı itibariyle belirlenmiş olacak. Yeni asgari ücret zammı içinse Tespit Komisyonu Kasım ayında toplanacak. Asgari ücretin 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında bir rakam olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyon rakamları ile şekillenen memurların maaşlarına ise yüzde 40’ın üzerinde bir zam yapılması beklenti doğrultusunda.