SGK’dan milyonlarca kişiye ''sıfır faizli kredi'' desteği
Konut kredisi faiz oranları 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken devreye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girdi ve belirtilen kriterlere uyan vatandaşlar için sıfır faiz ile kredi desteği başladı.
TOKİ ucuz sosyal konut kampanyası ile ev fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda konut kredisi kullanarak ev almak isteyenler için yeni bir detay ortaya çıktı.
TCMB’nin düşük faiz politikasına rağmen BDDK’nın son verilerine göre konut kredisi faiz oranları 26 Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ev almak isteyenler bankaların kredilerin faiz oranlarını görünce hayalinden çoğu zaman vazgeçerken devreye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girdi.
SGK tarafından, ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için sıfır faizli konut kredisi imkanı sunuyor.
Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor. Kredinin miktarı 2022 yılı için 241 bin lira olarak belirlendi. Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılıyor.
SGK faizsiz konut kredisi için ev almak isteyen vatandaşların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hak sahipliği belgesini almaları gerekiyor. 240 bin liranın üzerinde alınabilecek sıfır faizli kredinin geri ödemesi sigortalının maaşının dörtte biri kadar oluyor. Buna göre 5 bin 500 lira kazanan bir asgari ücretlinin kredi taksit ödemesi 1.375 liraya denk geliyor.