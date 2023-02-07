Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu
Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı hayatı felç etti. Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, 317 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari Yüksekova'da 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Park halindeki araçlar da kara gömüldü.
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Kardan dolayı 62 köy ve 115 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.
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Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.
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