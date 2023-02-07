  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu

Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu

Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı hayatı felç etti. Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, 317 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu - Resim: 1

Hakkari Yüksekova'da 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. 

1 / 25
Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu - Resim: 2

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. 

2 / 25
Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu - Resim: 3

Kardan dolayı 62 köy ve 115 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. 

3 / 25
Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu - Resim: 4

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

4 / 25