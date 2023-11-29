Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü
Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA
Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı.
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Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ölçüldü.
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Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.
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Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:
"Ardahan merkez eksi 12,5, Göle eksi 19, Hanak eksi 12,3, Çıldır eksi 11,5, Damal eksi 18,7, Posof eksi 9."
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