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Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü - Resim: 1

Ardahan’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 12,5 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçları kırağı kapladı. 

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Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü - Resim: 2

Dondurucu soğukla birlikte Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ölçüldü. 

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Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü - Resim: 3

Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının görüldüğü kentte bugün sis de etkili oldu.

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Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü - Resim: 4

Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

"Ardahan merkez eksi 12,5, Göle eksi 19, Hanak eksi 12,3, Çıldır eksi 11,5, Damal eksi 18,7, Posof eksi 9."

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