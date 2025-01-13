Sibirya soğuklarının vurduğu ilimizde baraj bile dondu

Van'ın bazı ilçeleri ve kırsalında hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Muradiye ve Özalp ilçesi sınırlarında bulunan ve Karasu Çayı üzerinde bulunan 1 milyon 150 bin metreküp su kapasiteli, 10 bin 30 metrekarelik alana sahip Sarımehmet Barajı'nın yüzeyi dondu.