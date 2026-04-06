  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da dün etkili olan dolu yağışının ardından buz kütleleri oluştu. Çocuklar parklara akın ederek kar topu savaşı yaptı.

Kaynak: İHA
Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar - Resim: 1

Sıcaklığıyla meşhur Adana'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ni beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise erimeyen kar kütlelerini gören çocuklar, soluğu parklarda aldı.

1 / 10
Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar - Resim: 2

Çocuklar oluşan kar kütlelerinin üzerinde kayarak ve oynayarak keyifli anlar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de renkli anlara sahne oldu.

2 / 10
Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar - Resim: 3

Belediye kar kütlelerini temizledi
Öte yandan belediye ekipleriyse oluşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemek için çalışma başlattı.

3 / 10
Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar - Resim: 4

Oynamaya gelen çocuklardan Yiğit Aslan Demirci, "Haberlerde dolu yağdığını, kar kütleleri oluştuğunu görünce buraya oynamaya geldik. Çok eğlendik, çok güzel bir görüntü" dedi.

4 / 10