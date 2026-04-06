Sıcağıyla meşhur ilimizde şaşırtan manzara: Nisan ayında kar topu oynadılar
Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da dün etkili olan dolu yağışının ardından buz kütleleri oluştu. Çocuklar parklara akın ederek kar topu savaşı yaptı.
Kaynak: İHA
Sıcaklığıyla meşhur Adana'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ni beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise erimeyen kar kütlelerini gören çocuklar, soluğu parklarda aldı.
1 / 10
Çocuklar oluşan kar kütlelerinin üzerinde kayarak ve oynayarak keyifli anlar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de renkli anlara sahne oldu.
2 / 10
Belediye kar kütlelerini temizledi
Öte yandan belediye ekipleriyse oluşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizlemek için çalışma başlattı.
3 / 10
Oynamaya gelen çocuklardan Yiğit Aslan Demirci, "Haberlerde dolu yağdığını, kar kütleleri oluştuğunu görünce buraya oynamaya geldik. Çok eğlendik, çok güzel bir görüntü" dedi.
4 / 10