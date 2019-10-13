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  3. 13 Ekim 2019 12:27

Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Fırat Nehri’nin doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat sürüyor.

Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

Terör örgütü PKK/YPG’yi Fırat’ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Fırat’ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor.

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Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

Bu kapsamda batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı.

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Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

Burada bulunan Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçen askeri konvoy, Suriye’deki üs bölgesine doğru hareket etti.

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Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

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