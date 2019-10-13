Sıcak bölgeye seyyar köprü sevkiyatı

Terör örgütü PKK/YPG’yi Fırat’ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, Fırat’ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor.