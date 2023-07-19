Sıcak, daha da sıcak, çok daha sıcak olacak!

Çalışkan'ın aktardığına göre, ülkeyi daha sonra ikinci bir sıcak hava dalgası bekliyor. En sıcak hava dalgasının da ikinci dalga olacağını belirten Çalışkan, şunları söyledi: "Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak."