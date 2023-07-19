Sıcak, daha da sıcak, çok daha sıcak olacak!
Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. "Çöl sıcakları" perşembe gününden başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak.
Aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası daha bekliyor. Yarın itibarıyla başlaması beklenen 'çöl sıcakları' özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirterek, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak."
Çalışkan'ın aktardığına göre, ülkeyi daha sonra ikinci bir sıcak hava dalgası bekliyor. En sıcak hava dalgasının da ikinci dalga olacağını belirten Çalışkan, şunları söyledi: "Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak."
Cuma günü İstanbul'un 38 dereceyi göreceğini söyleyen Çalışkan, "Rüzgarların zayıflaması ve sıcaklıkların artmasıyla İstanbul'da aşırı sıcaklar etkili olacak" dedi.