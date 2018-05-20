Antalya'da sahiller doldu

“Antalya’yı çok beğeniyorum”

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları güneşlenirken, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Sahilde oturmayı tercih eden Rusya’dan Antalya’ya gelen bir vatandaş, Antalya’yı çok beğendiğini ifade ederek, “Konyaaltı Sahili eskisine göre çok daha iyi olmuş. 2 gündür hava çok sıcak. İnşallah biraz serinler” dedi.