Sıcaklık 41 dereceyi gördü: Plajlar doldu taştı
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin seyretmesi üzerine vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti.
Marmaris ilçe merkezinde son iki günde giderek etkisini artıran hava sıcaklıklarıyla termometreler bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gösterdi, deniz suyu sıcaklığı ise 18 dereceye ulaştı.
Nemle hissedilen hava sıcaklığının bunaltıcı etkisiyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar turist, tatilci ve Marmarislilerle doldu.
'KORUNMAMIZA RAĞMEN BUNALTICI HAVA VAR'
Denizde yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında çocuklar da yer aldı. Konya'dan tatile gelen toptancı Ahmet Sevinç (41), "İlk defa arkadaşımla geldim. Çok sıcak ve her yerim yandı. Deniz ve güzel manzaranın keyfini çıkartıyorum" dedi.
Kuyumcu Özcan Nurcan (35), "Bu aylarda sıcaklar oluyordu ama bu sefer bir anda bastırdı. Acayip bunaltıcı ve zorlayıcı bir hava var" dedi. Ev hanımı Mehtap Kozkun (43), "Bunaltıcı sıcaklar çok fazla. Etkilenmemek için deniz kenarında şemsiye altındayız. Korunmamıza rağmen bunaltıcı bir hava var" dedi.