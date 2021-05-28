Sıcaklık 41 dereceyi gördü: Plajlar doldu taştı

Kuyumcu Özcan Nurcan (35), "Bu aylarda sıcaklar oluyordu ama bu sefer bir anda bastırdı. Acayip bunaltıcı ve zorlayıcı bir hava var" dedi. Ev hanımı Mehtap Kozkun (43), "Bunaltıcı sıcaklar çok fazla. Etkilenmemek için deniz kenarında şemsiye altındayız. Korunmamıza rağmen bunaltıcı bir hava var" dedi.