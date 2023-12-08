Sıcaklık eksi 50 derece! Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'dan kara kış manzaraları
Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'da kara kış yüzünü gösterdi. Bölgede hava sıcaklığı gündüz eksi 30, gece ise eksi 50 dereceye kadar düşüyor. İşte kar ve buzla kaplanan Yakutistan'dan kış manzaraları.
Kaynak: AA
Rusya Federasyonu’nun uzak doğusunda yer alan resmi adı ile Saha Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk, dünyanın en soğuk yeri olarak biliniyor.
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Kara kışın yüzünü gösterdiği Yakutistan'da hava sıcaklığı gündüz eksi 30, gece ise eksi 50 dereceye kadar düşüyor.
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Kent halkı kış mevsiminin zor şartlarına alışık olsa da, elverişsiz hava koşulları günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor.
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İnsanların minimum süre kalacak şekilde günlük yaşamını programladığı sokaklar, buzla ve karla kaplanmış bir görüntü oluşturuyor.
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