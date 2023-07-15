Sıcaktan bunalan İstanbullular yasağı dinlemedi

Barış Nadir Mayda, “Öncelikle hava çok sıcak bu aralar. Deniz insanlar için güzel bir şey hem serinliyoruz hem arkadaşlarımızla kaliteli vakit geçiriyoruz. Bazı sahiller ücretli olmuş. Onlara karşıyım. Parası olan vatandaşlar Muğla’ya İzmir’e Antalya’ya denize gidiyorlar. İstanbul’da kalanların biraz daha gelir seviyesi düşük olduğu için bu taraflarda denize gidiyorlar. O yüzden buradaki sahillerin ücretsiz olması gerekiyor. Ya da halka açık yerlerin daha güzel olması gerekiyor. Bu konuda burada şezlonglar var. Şemsiyeler var çok güzel. Çok sık gelmiyoruz. Haftada 1-2 kez geliyoruz. Vakit buldukça geliyoruz ” dedi.