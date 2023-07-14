Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı

Yalova'da, evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş eden U.G. (20), yakındaki hastanenin kantinindeki 5 kişiyi yaraladı. Gözaltına alınan U.G.'nin, sıcaktan bunalıp çıktığı balkonda, seslerinden rahatsız olduğu için, martılara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.