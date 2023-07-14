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  4. Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı

Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı

Yalova'da sıcaktan bunalan bir kişi serinlemek için çıktığı evinin balkonunda martıların çıkardığı seslerden rahatsız olup, ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar çevredeki hastanenin kantinindeki 5 kişiye isabet etti.

Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı - Resim: 1

Yalova'da, evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş eden U.G. (20), yakındaki hastanenin kantinindeki 5 kişiyi yaraladı. Gözaltına alınan U.G.'nin, sıcaktan bunalıp çıktığı balkonda, seslerinden rahatsız olduğu için, martılara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Olay, saat 01.00 sıralarında, Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin kantinindeki İA., A.A. , D.İ., İ.K. ve F.K. , nereden geldiği bilinmeyen saçmalarla yaralandı. 

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Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı - Resim: 3

Sırt, kafa ve yüzlerinden yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı. İhbarla hastaneye sevk edilen ve inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, şüphelinin U.G. olduğunu belirledi. 

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Sıcaktan bunaldı, martılara ateş açtı: 5 yaralı - Resim: 4

Polisin, evinde gözaltına aldığı U.G., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan şüpheli, sıcaktan bunaldığı için balkona çıktığını, martı seslerinden rahatsız olduğu için evdeki pompalı tüfekle 4 el ateş ettiğini söyledi. U.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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