Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı
Aydın'da kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın’ın Efeler ilçesinde kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan E.Ç. (41), olay yerinde hayatını kaybetti.
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İHA'nın haberine göre olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne E.Ç., sinir krizi geçirdi.
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Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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