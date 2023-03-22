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Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı

Aydın'da kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan 41 yaşındaki genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı - Resim: 1

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan E.Ç. (41), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı - Resim: 2

İHA'nın haberine göre olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı - Resim: 3

Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne E.Ç., sinir krizi geçirdi.

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Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı - Resim: 4

Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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