Şifa arayanların adresi: Diyadin Kaplıcaları

Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Fettah Yaşar, “Suyun içerisinde yüzde 99 oranında bulunan kükürt insan vücuduna iyi geliyor. Romatizma, böbrek taşı, bel fıtığı ve birçok hastalığa iyi geliyor. Eksi 48 derece bile olsa vatandaşlar gelip suya giriyor çünkü suyun sıcaklığı çok etkili. Girdiğiniz zaman üşümüyorsunuz. Yazın buraya dışarıdan çok fazla insan geliyor. Burası tıklım tıklım oluyor. Bizler devletimizden ve iş adamlarından kaplıcalarımıza destek olmalarını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.