Şifa deposu: 2300 rakımlı yaylada üretiliyor, 500 dolara satılıyor

"FİYATININ ARTTIĞINI GÖRDÜK"

Çok gururlu ve mutlu olduklarını belirten Arcı Çal, "(TA) değerinin yükseldikçe hem balın antimikrobiyal özelliğinin arttığını hem de fiyatının arttığını gördük. Balımızın bir kısmını İngiltere'deki bir labaratuvara gönderdik." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA 500 DOLAR

Daha önce de dünyanın en iyi balı seçilen Eğriçayır balının fiyatıysa yurt dışında 500 dolar.