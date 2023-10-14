Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı

Teorik bilgi pratiğe dönüştürülüyor

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, bazı alternatif ürünlerin Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösterdiklerini ifade ederek, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’müze ait olan öğrencilerimiz için uygulama alanı yaptığımız yaklaşık 40 dönümlük bir arazi üzerindeyiz. Biz bu arazide öğrencilerimize derslerde anlattığımız bütün bitkisel üretim modellerinin hepsini burada uygulamalı olarak, pratik olarak gösteriyoruz. Bazı alternatif ürünlerinde burada Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösteriyoruz” dedi.