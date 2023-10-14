Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından ekimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı. Mor patatesin, normal patates göre 10 kat daha besleyici olduğu belirtiliyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için uygulamalı eğitim maksadıyla üniversite içerisine 40 dönümlük araziye Tarım Uygulama ve Araştırma merkezi oluşturuldu. Oluşturulan bu merkezde öğrenciler derste gördükleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyor.
Öte yandan, Sivas’ta bazı alternatif ürünlerinin de yetişebildiğini göstermek isteyen merkez alana mor patates ekti. İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli patatesin hasadına başlandı.
Antioksidan özelliği, kalsiyum değeri ve magnezyum değeri yüksek olan mor patatesten elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.
Teorik bilgi pratiğe dönüştürülüyor
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, bazı alternatif ürünlerin Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösterdiklerini ifade ederek, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’müze ait olan öğrencilerimiz için uygulama alanı yaptığımız yaklaşık 40 dönümlük bir arazi üzerindeyiz. Biz bu arazide öğrencilerimize derslerde anlattığımız bütün bitkisel üretim modellerinin hepsini burada uygulamalı olarak, pratik olarak gösteriyoruz. Bazı alternatif ürünlerinde burada Sivas’ta yetiştirilebileceğini gösteriyoruz” dedi.