Şifalı diye girdikleri su sonları oldu! ''Daha önce de 8-10 kişi ölmüş''
Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğuna inanılan suya giren yaşlı çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Bölge sakinleri aynı su sebebiyle daha önce de yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.
Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (75) ve Ş.A. (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında 'hışıldak' olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi.
Suyun içinde bir süre oturan çiftçin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi. Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.
Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.