Şifalı diye girdikleri su sonları oldu! ''Daha önce de 8-10 kişi ölmüş''

Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (75) ve Ş.A. (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında 'hışıldak' olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi.