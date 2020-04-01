''Sıfır kilometre'' diye aldığı araç yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Anlaşmalı olarak sıfır araç satın aldığında, farklı fatura masraflarının çıktığını da ileri süren Yıkım, “Araçta klima yok ama klima, işçilik faturası kesilmiş. Faturaya baktım, bu işin içinde olduğumdan bayiyi aradım. Karşımda bir muhatap bulamadım. Klimalı araç vermediklerini, klimayı sonra taktırmam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine İzmir’i aradım ve 4 bin TL’ye takıldığını öğrendim. Sesli mesajlar gönderdim, onlar da bana sesli mesajlar gönderdiler. Karşımda bir muhatap bulamıyorum, cevap alamıyorum. Ben de kendilerine noterden ihtar çektim. Bu hataların giderilmesini, 13 bin TL’lik faturanın da borcumdan düşülmesini istedim. Taktırmıyorum, ben zaten klimasız olduğunu bile bile aldım. Zaten kızım olduğu zaman klima kullanmıyorum. Manevi olarak bende klimasız bir araba tercih ettim” şeklinde anlattı.

