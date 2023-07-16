Sigara belasından kurtulmanın en kolay yolu
Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insan sigara kullanıyor. Bu da tütünü, önlenebilir hastalık ve hayati risk nedenleri arasında ön sıralara yerleştiriyor. Peki bu sigara illetinden kurtulmanın kolay bir yolu yok mu ? Elbette var... İşte sizi sigaradan kurtaracak püf noktaları..
Dünyada her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık 5 milyon kişi, ülkemizde ise 100.000 kişi hayatını kaybediyor. Yine bu şekilde sigara kronik hastalıklara neden olduğu için hayat kalitesini düşürüyor ve yüksek sağlık harcamalarına yol açıyor. Sigara kullanımı bir alışkanlık değil, bir madde bağımlılığı olarak tanımlanıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği’nden Doç. Dr. Sinem İliaz, sigara bırakma yolları hakkında bilgi verdi.
Sigara kullanımının terkedilmesinde ilaç tedavisi yanı sıra davranış tedavisi de önemli bir yer tutuyor:
Bırakma korkusunu sil.
Yoksunluk semptomlarını öğren.
Genellikle bırakmadan bir kaç saat sonra başlayıp 2-3 günde en yüksek düzeye çıkacağını bil.
Semptomların çoğunun 2-4 hafta içinde son bulacağını bil.
Hekimin önerdiği baş etme stratejilerini anla ve uygula.
Yardımsız sigarayı bırakmak en az etkili yöntem!
İlaçla tedavi seçenekleri arasında nikotin yerine koyma (replasman) tedavisi (NRT) ve hap tedavileri bulunmaktadır.
Nikotin replasman tedavisinde (NRT); sigaradan alınan nikotinin bir kısmı yerine konur. Nikotinin yavaş ama tedrici olarak salınımı çok daha az bağımlılık yapıcıdır. Yoksunluk semptomlarını azaltmaya yarar. Saf Nikotin salınımına yol açar. Sigara dumanındaki katran ve zehirli gazları içermez. Bant, sakız, burun spreyi, inhaler, ağız spreyi, dil üstü film tablet, sublingual (mikro) tablet veya pastil formlarında bulunmaktadır. Ülkemizde şimdilik sadece bant ve sakız formları mevcuttur.
Nikotin bantları;
Sigara isteğini azaltır.
Sigara içince olan tatmin hissini azaltır.
Başlamadan önce sigara mutlaka bırakılmış olmalıdır.
Her gün aynı saatte başka bir yere yeni bir bant konulmalı, eskisi çıkarılmalıdır.
Hasta, deride kızarıklık veya döküntü olması halinde doktoruna haber vermelidir.
Yüzerken veya banyo yaparken yerinde bırakılabilir. Düşerse yenisi yapıştırılır.