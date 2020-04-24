Sigara içenler dikkat! Bu besinler damarları tertemiz yapıyor
Damarları temizleyen besinler hangileridir? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından aktarıldı. Kalp rahatsızlığına yol açan damar tıkanıklığıyla daha bilinçli şekilde mücadele edilebilmesi için damarları temizleyen besinler vatandaşlara anlatıldı. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?
Damarları temizleyen besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Özellikle günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.
Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...