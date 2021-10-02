Sigaradan daha tehlikeli! Günde 6,3 saat oturuyoruz!
Türkiye'de 15 yaş üzeri kadın ve erkeklerin günlük zamanının ortalama 6,3 saatini oturarak ya da uzanarak geçiriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; yapılan çalışmalar oturmanın ''yeni sigara içmek'' olduğunu hatta yaşam süresini daha da olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor.
AA muhabirinin Dünya yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.
Çalışmalar, oturmanın yeni sigara içmek olduğunu hatta yaşam süresini daha da olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor
Bu doğrultuda Uluslararası Herkes için Spor Federasyonunca (TAFISA) 1991'de başlatılan Dünya Yürüyüş Günü, Türkiye'de de 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle fiziksel aktivitenin önemine işaret ediliyor.
Yaşam ve çalışma koşullarının getirdiği alışkanlıklar ve fiziksel aktivitenin öneminin yeterince anlaşılamaması, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesine ve dolayısıyla obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden oluyor.