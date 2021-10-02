Sigaradan daha tehlikeli! Günde 6,3 saat oturuyoruz!

Yaşam ve çalışma koşullarının getirdiği alışkanlıklar ve fiziksel aktivitenin öneminin yeterince anlaşılamaması, giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesine ve dolayısıyla obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasına neden oluyor.