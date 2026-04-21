Sigaraya ömür boyu yasak! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlar sigara alamayacak

İngiltere, önlenebilir ölüm ve hastalıkların en büyük sebebi olan sigara kullanımını tamamen ortadan kaldırmak için radikal bir adım attı. Tütün ve tütün ürüleri kullanmayan bir nesil hedefleyen sağlık reformunda, İngiltere parlamentosunu oluşturan Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın ortak onayıyla yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Yeni düzenlemeye göre, şu an 17 yaşında ve daha küçük olan çocuklar, hayatları boyunca yasal olarak tütün ve tütün ürünü satın alamayacak.

Kraliyet onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla birlikte Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünlerinin ambalajlarından aromalarına kadar geniş bir yelpazede düzenleme yetkisine sahip olacak.