Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı

İzmir’de yaşayan 38 yaşındaki oto elektrik ustası Mehmet Ardil, ikiz erkek çocukları olunca günde iki paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Elinde bulunan 2004 model midibüsü nasıl karavana çevirme kararı aldığını anlatan Ardil, “Midibüsü satmayı düşünüyordum. Sonra çocukluk arkadaşımın yapmış olduğu karavanı gördüm ve bu benim çok hoşuma gitti. Bende karavan yapmaya karar verdim ve 2 yıl boyunca sigara paralarının hepsini bu işe harcadım. İyi ki de bırakmışım, iyi ki de yapmışım. Çok güzel bir şey oldu. Hereksin de sigarayı bırakmasını tavsiye ederim” dedi.