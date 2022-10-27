Sigorta sistemi değişiyor! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme
Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan biri de sigorta sistemiyle ilgili değişiklik. İşte yeni sigorta sistemiyle ilgili ayrıntılar...
Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletilecek.
Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na göre sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri, bireysel emeklilik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek, staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla işe geçişleri kolaylaştırılacak.
KOLAY İŞVERENLİK YAYGINLAŞACAK
Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek.