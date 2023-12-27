Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı

Sadece Siirt yöresinde yetişen iri fıstığın yabani aşılanmamış hali olduğunu aktaran Özbey, "Bunun bağımlı müşterileri var. Fiyatı kaç liraya yükselirse yükselsin tercih eden insanlarımız var. Dışarıdan da talep ediliyor. Türkiye'nin her tarafına kargoyla da gönderiyoruz. Taliplisi çok oluyor. Fiyatı şu anda 700 ile 800 lira arasında oynuyor" dedi.