Siirt'teki bu meslek lisesinde öğrencilerin üretiminin cirosu 2 milyon TL'ye ulaştı
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, usta öğreticilerle birlikte günlük yaklaşık 14 bin ekmek üretimi sağlıyor.
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı bölümlerde okuyan 300 öğrenci bulunuyor. Okul bünyesinde 2022 yılında kurulan endüstriyel ekmek üretim yerinde öğrenciler, usta öğreticileri eşliğinde ekmek üretip birçok yere dağıtımları sağlanıyor. Ö
ğrenciler, burada kalfalık ve ustalık belgelerini alırken para kazanarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Okul, öğrencileri meslek sahibi yapıp yıllık 2 milyona liraya yakın ciro sağlıyor.
Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, lisede 14 bin kapasiteli üretim yerinde çıkartılan ekmeklerin yurtlara ve belediyenin satış noktalarına gönderildiğini söyledi. Saz, "Öğrencilerimiz, döner sermaye marifetiyle hem üretiyor, hem de kazanıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Bizlerde tümüyle bunu destekliyoruz. İnşallah daha fazla kapasiteyle ileriki zamanlarda kapasite artırımına başlayacağız. Bütün öğrencilerimizin buradan faydalanmasını istiyoruz" dedi.
Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak ise tesisin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Türkiye'de meslek liselerinde proje olarak ekmek üretimi fabrikaları kurulduğuna değinen Yeşilkavak, "Burası da bu kapsamda kuruldu. Burada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çalışmakta. Onlarda buradan para kazanmakta. Özellikle afetlerde, deprem zamanlarında günlük burada 30 bin civarı ekmek üretimimiz oldu. Döner sermaye kapsamında çocuklarımız burada gelir elde ediyorlar. Asgari ücretin brütü kadar para kazanabiliyorlar" diye konuştu.