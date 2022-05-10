Silahla rehin alıp, mermi yutturup, etek giydirmişti! Serbest kaldı

Şüpheliler hakkında, ‘Yağma’, ‘Yaralama’, ‘Hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Şantaj’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Rehin alma görüntülerinin haberlerde ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından O.S. isimli bir kişi Ebubekir T. tarafından kendisine de ‘kırmızı etek’ giydirildiği ve o anların videosunun çekildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu sanık Ebubekir T. hakkında Bursa 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava daha açıldı.