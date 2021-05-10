Şile sahilinde tepki çeken görüntü

6 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Çalışmaları yapan Peacock Turizm firmasının ortağı Mark Majani ise, şunları söyledi:

"Burada kesinlikle hiçbir kaçak yapılaşma yok. Hepsi seyyar, mobil, bir santimetre bile beton dökülmedi. Çok özel, elit bir tesis yapmaya çalışıyoruz insanlara hizmet etmek için. Ben buraya büyük bir yatırım yapıyorum, bu yatırımın bütün Şile’ye yayılmasını da isterim. Öteki yatırımcılar da gelsinler. Nereden baksanız 6 milyon TL sahil için yatırım yapıyoruz. Biz ruhsatı ihale usulü ile aldık belediyeden, belediye de ortağımız yani yatırımı biz yapıyoruz, onlarla kar paylaşımı da yapıyoruz aynı zamanda. Sahile istediğiniz yerden gelinebilir eskisi gibi ama tabi ki locaların cüzi bir miktar karşılığını verecekler. Ama yerli halka burada, Akçakese’ye özel bir şey de yapacağız, özel indirimli olacak, İstanbul’dan gelene farklı, Akçakese’den gelene farklı bir şey olacak. İstediği yerde oturabilir. Ama localar, şezlong, şemsiye karşılıklı, nereye gidersen öyle zaten” diye konuştu.