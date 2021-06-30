Şile'de denizin rengi değişti! İsyan ettiren görüntüler

"MADEN OCAKLARININ BİRİKTİRDİĞİ ÇAMURLAR DEREYİ BU VAZİYETE GETİRDİ"



Fabrika ve ocakların atıklarını bıraktığı Doğancılı deresinde inceleme yapan Muhtar Ferhat Çağlayan "Şu an burası Doğancılı deresi. Diğer tarafta da dere var. İki derenin arasındayız. Köyün üst kısımlarında bulunan maden ocakları, silis kum fabrikalarının biriktirdiği çamurlar bu dereyi bu vaziyete getirdi. Şu kenarda gördüğünüz çamurlar, yağmur sularıyla dere yükseldiği zaman bu çamurlar olduğu gibi denize iniyor. Denizin rengi de bu sebepten iki renk. Ufak bir yağmuru fırsat bilip, biriken suların önlerini açmalarından denizi bu hale getiriyorlar" şeklinde konuştu.