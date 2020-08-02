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  3. 02 Ağustos 2020 15:02

Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbullular Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Şile'ye akın etti. Plaj girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Plajda ise koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahilleri doldurdu.

Bayramın ilk iki gününde olduğu gibi üçüncü günde de Şile'de yoğunluk yaşandı.

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Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ailesi ve arkadaşlarıyla Ayazma Plajı’na günübirlik tatile gelen vatandaşlar otopark girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Otomobilini park edecek yer bulamayan bazı vatandaşlar, araçlarını kaldırımlara çekti.

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Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Şile yolunda denetim gerçekleştirdiği görüldü.

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