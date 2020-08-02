Şile'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İstanbullular Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Şile'ye akın etti. Plaj girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Plajda ise koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkmayan İstanbullular sahilleri doldurdu.
Bayramın ilk iki gününde olduğu gibi üçüncü günde de Şile'de yoğunluk yaşandı.
Ailesi ve arkadaşlarıyla Ayazma Plajı’na günübirlik tatile gelen vatandaşlar otopark girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.