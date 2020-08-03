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  3. 03 Ağustos 2020 13:38

Şile'de ölümüne yolculuk!

Bayram tatilinde vatandaşların akınına uğrayan Şile'den akşam saatlerinde Ümraniye'ye hareket etmeye hazırlanan İETT otobüsü tıklım tıklım doldu. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hareket etmeyeceğini söyleyen şoförle yolcular arasında tartışma çıktı.

Şile'de ölümüne yolculuk!

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Şile'de ölümüne yolculuk!

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tatil bölgelerinden Şile doldu taştı. Sahillerden corona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler geldi.

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Şile'de ölümüne yolculuk!

İlçenin sahil ve sokaklarında olduğu gibi toplu taşıma araçlarında da benzer görüntüler vardı. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.

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Şile'de ölümüne yolculuk!

Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi.

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