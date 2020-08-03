Şile'de ölümüne yolculuk!
Bayram tatilinde vatandaşların akınına uğrayan Şile'den akşam saatlerinde Ümraniye'ye hareket etmeye hazırlanan İETT otobüsü tıklım tıklım doldu. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hareket etmeyeceğini söyleyen şoförle yolcular arasında tartışma çıktı.
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tatil bölgelerinden Şile doldu taştı. Sahillerden corona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler geldi.
İlçenin sahil ve sokaklarında olduğu gibi toplu taşıma araçlarında da benzer görüntüler vardı. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.