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  3. 08 Kasım 2020 23:31

Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.

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Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle bir çoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.

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Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI" Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti.

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Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

Ardından balık ölümleri başladı. Biz de olanlara anlam veremiyoruz. Tüm derede neredeyse hiç balık kalmadı. Nedeni konusunda bir bilgimiz yok. Dereye karışan bir atık maddenin balıkları öldürdüğünü düşünüyoruz. Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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