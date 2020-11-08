Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor

"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI" Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti.