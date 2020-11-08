Silivri'deki toplu balık ölümleri korku saçıyor
Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Semizkumlar Mahallesi, Kınalı mevkiinde bulunan Esendoruk Deresi adeta can çekişiyor. Rengi siyaha dönen derede, son bir haftadır toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı.
Bölgede bulunan birçok sanayi kuruluşunun arasından, Silivri cezaevi yakınından geçen Esendoruk Deresi, koronavirüs salgını nedeniyle bir çoğunda halen oturulan yazlıkların arasından kıvrılarak Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istiyor.
"BİR ANDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI" Koranavirüs salgını nedeniyle iki çocuğu ve eşiyle burada kaldığını söyleyen Cem Efe "5 aydır buradayız. Yaz sezonunda bu derede balıkların atladığını görüyorduk. Ancak bir anda suyun rengi değişti.