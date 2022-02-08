Silüet katliamına İBB ''dur'' dedi! O inşaat mühürlendi

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ ENCÜMEN KARARIYLA YÜRÜYECEK"

Gülten, "Perşembe günü Fatih Belediyesi'ne yazı yazarak inşaatın 3 iş günü içerisinde gerekli işlemlerin yapılmasını istedik. Bugüne kadar bir işlem yapılmadı. Dolayısıyla yetkimizi kullanarak inşaatı durdurduk. Bundan sonraki süreç encümen kararıyla yürüyecek. İlgilerine 1 ay süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Ruhsatlı ama ruhsatın verilme koşulları oluşmuş bir inşaat değil. İnşaat durdu. Bu işlemin yapılması gerekiyordu. Kamuoyunun rahatlatılması da gerekiyordu" diye konuştu.