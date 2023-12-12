Simpsonlar'ın 2024 kehaneti gündem oldu
Yıllar içinde birçok olayı önceden tahmin eden The Simpsons dizisi yine bir kehanetle gündemde.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve 33 yıldır devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.
Son dönemde kehanetler konusunda en bilindik isim olan Simpsonlar, yeni bir kehanetle gündem oldu. Bir süredir bazı olayların önce dizide meydana gelmesi ve sonrasında gerçekte de aynı olayın yaşanması nedeniyle The Simpsons dizisi, kehanetlerle anılıyor.
The Simpsons yeni bir kehanetle medyanın gündemindeki yerini aldı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizide 2024 yılı için 'güneş fırtınası' senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor.
YILLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORLAR
Koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, iki Essex Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıklamaları, Simpsons kehanetlerinden sadece birkaçı.