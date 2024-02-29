Simurg Sarsılmaz'a ölüm tehdidi: Adaylığını geri çekti
31 Mart yerel seçimleri için Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi'nden muhtarlık için adaylığını açıklayan güzel model Simurg Sarsılmaz "ölüm tehditleri alıyorum" diyerek adaylığını geri çekti.
Sosyal medyada gündem olan Simurg Sarsılmaz Diyarbakır'da Kaynartepe Mahallesi muhtar adaylığını açıklamıştı. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz'a birçok kişiden destek de gelmişti.
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Simurg, Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu açıklamıştı.
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Simurg, ayrıca adaylık süreci için de kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini belirtmişti.
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Amida Haber’e konuşan Sarsılmaz adaylık haberleri sonrası ölüm tehditleri aldığını belirterek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi.
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