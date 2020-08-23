Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik
Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı.
PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.
Havacılık yetkilileri, kül bulutları nedeniyle yanardağın bulunduğu bölgedeki hava sahasında uçuşu olan uçaklar için uyarı yaptı.