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  3. 23 Ağustos 2020 15:12

Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı.

Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı.

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Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.

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Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

Havacılık yetkilileri, kül bulutları nedeniyle yanardağın bulunduğu bölgedeki hava sahasında uçuşu olan uçaklar için uyarı yaptı.

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Sinabung Yanardağı'nda korkutan hareketlilik

Bu arada bölge yetkilileri de geçen haftadan bu yana hareketliliğin arttığı yanardağdaki olası patlamalara karşı halka tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

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