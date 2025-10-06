Sinan Ateş suikastı davasında ismi geçen avukat öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.'nün hayatını kaybettiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu 112 ambulansıyla hastanemize sevk edilen Avukat S.Ö., 16:45’te Liv Hospital Ulus Acil Servisi’ne getirilmiştir. Hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen hastamız kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Avukat S.Ö., Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.