Sinan Ateş suikastı davasında ismi geçen avukat öldürüldü
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından Avukat S.Ö., İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç ormanlık alanda bulunurken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı.
Uzun namlulu silahların kullanıldığı saldırıda otomobildeki avukat S.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.'nün hayatını kaybettiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu 112 ambulansıyla hastanemize sevk edilen Avukat S.Ö., 16:45’te Liv Hospital Ulus Acil Servisi’ne getirilmiştir. Hekimlerimizin tüm müdahalelerine rağmen hastamız kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Avukat S.Ö., Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı.
SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ BULUNDU
Avukat Ö.'ye silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.