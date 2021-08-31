Sinan Engin, Caner Erkin ve Beyazıt Öztürk'ten ''ev'' yatırımı
Her yıl Alaçatı'dan ev alan ünlüler arasına bu yıl da futbol yorumcusu Sinan Engin, futbolcu Caner Erkin ve şovmen Beyazıt Öztürk de katıldı.
Uzun zamandır Alaçatı'da ev arayan ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Sinan Engin, sonunda kendi evini yaptı. Yaklaşık 2 milyon dolara mal olan akıllı evini bitirir bitirmez de oturmaya başladı.
15 MİLYON TL DEĞERİNDE
32 yaşındaki ünlü futbolcu Caner Erkin de kendine evini yapanların arasına katılarak 15 milyon TL değerindeki evine bu yıl taşındı.
Pandemiden dolayı Alaçatı'da sezonluk ev kiralayan Beyazıt Öztürk ise, 3.8 dönüm arsa alarak içine tanesi 250 bin TL değerinde iki adet taşınabilir bungalov ev koyarak yeni bir yatırıma imza attı.
EN ÇOK ANNESİNİ ÖZLEDİ
Öte yandan koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir kendini karantinaya alan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda "Mehmet’in Gezegeni" programına konuk olmuş ve bu süreçte en çok annesini özlediğini söylemişti.