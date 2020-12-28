Sınav sorularına verilen cevap sosyal medyayı salladı

Öğrenciler sınavlara ne kadar sıkı hazırlansa da bazen bildikleri sorulara cevap bile vermekte zorlanıyorlar. Bazı öğrenciler de bilmedikleri sorulara esprili cevaplar verip öğretmenlerinin sempatisini toplayarak puan toplamaya çalışıyor. İşte sosyal medyayı sallayan cevaplar.