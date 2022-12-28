Sinem Kobal, kızının fotoğrafını paylaştı: ''Ne kadar büyümüş''
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğini sürdüren Sinem Kobal, kızı Lalin'in fotoğrafını paylaştı.
En gözde çiftlerden biri olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal mutlu evliliklerini sürdürüyor.
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Çift bu mutlu evliliklerini 2 çocukla taçlandırdı.
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2016 yılında evlenen çift 2020 yılında kızları Lalin'i kucağına aldı. Sinem Kobal bu sene ise 2. çocuğu Leyla'yı kucağına aldı.
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Kızlarının çok fazla fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal son olarak Lalin'in mutfak hallerini paylaştı. Fotoğrafı gören "Ne kadar büyümül" dedi.
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