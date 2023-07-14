Sinema severler dikkat! İşte bu hafta vizyona girecek filmler

HAROLD FRY'IN BEKLENMEDİK YOLCULUĞU

Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann'ın oynadığı "Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu" bir dram hikayesini ele alıyor. Hettie Macdonald'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Emekli bir memur olan Harold Fry, kanser olduğunu öğrendiği eski iş arkadaşı Queenie'ye moral vermek için bir mektup yazar. Sonra mektubu tam postaya verecekken, kendisi teslim etmeye karar verir ve arkadaşının yatırıldığı 800 km uzaktaki bakım evine doğru yürümeye başlar. Yürüyüşü sırasında geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşir ve hayatını yeniden keşfeder."